У звезды телешоу Анастасии Балинской провалился нос 

У экс-участницы «ДОМа-2» Анастасии Балинской провалился и загнил нос. Пластинка, которую ранее врачи вживили в кончик носа, сместилась. О проблемах со здоровьем Балинская рассказала у себя на странице в Instagram.

«У меня съехала пластина в бок, которую вставляли в кончик носа. Плюс ко всему она с запахом, гниет. Руки надо оторвать такому хирургу. Организм выталкивает имплант через одну ноздрю, идет воспаление», — пожаловалась Анастасия.

Как сообщает Starhit, экс-участница «ДОМа-2» ранее уже жаловалась на проблемы из-за вставленного в нос инородного предмета, однако тогда ситуация не была столь серьезна.

Теперь же Балинской требуется срочное хирургическое вмешательство. Девушка пьет антибиотики и просит о финансовой помощи своих подписчиков, чтобы сделать еще одну операцию.