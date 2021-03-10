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Москва

Малышева рассказала, почему ее сыновья живут за границей 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, почему ее сыновья решили жить в Соединенных Штатах. Об этом она сообщила в интервью для Teleprogramma.pro.
По словам телеведущей, ее старший сын получает специальное дополнительное врачебное образование — это кардиология и электрофизиология, а также он работает в американском госпитале.
Младший сын занимается руководством компании и интернет-бизнесом.
Она отметила, что на сегодняшний день современное поколение стало совсем другим, люди просто не разделяют Землю на страны.

"Они в прямом смысле люди мира. В молодежной среде это очень развито", — добавила она.

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Однако, Малышева заявила, что Россия является ее родиной. Ранее она рассказала, кто чаще умирает от коронавируса.
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Шоу-бизнес , Видео , Елена Малышева , Япония
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