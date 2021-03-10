Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, почему ее сыновья решили жить в Соединенных Штатах . Об этом она сообщила в интервью для Teleprogramma.pro.

По словам телеведущей, ее старший сын получает специальное дополнительное врачебное образование — это кардиология и электрофизиология, а также он работает в американском госпитале.

Младший сын занимается руководством компании и интернет-бизнесом.

Она отметила, что на сегодняшний день современное поколение стало совсем другим, люди просто не разделяют Землю на страны.

"Они в прямом смысле люди мира. В молодежной среде это очень развито", — добавила она.

Однако, Малышева заявила, что Россия является ее родиной. Ранее она рассказала, кто чаще умирает от коронавируса.