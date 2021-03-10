Невидимые женихи Волочковой и Семенович окончательно исчезли 

Певица заявила, что рассталась с любимым человеком
Жениха Анастасии Волочковой, как и жениха Анны Семенович, никто не видел. Но не стоит сомневаться, что это красивые, молодые и богатые мужчины. Интернет-пользователи полагают, что все женихи не настоящие, а выдуманные.
Волочкова и Семенович — публичные женщины, которые предпочитают отдыхать на популярных курортах и ходить в популярные увеселительные заведения. Они живут не на хуторах, все их связи легко становятся достоянием общественности. Но в ситуации с женихами произошла загвоздка — их никто не видел.
Анастасия Волочкова давно не хвастается подарками от любимого, а когда хвасталась, казалось, что этот щедрый человек — она сама. Ксения Собчак заявляла, что для балерины в порядке вещей купить себе самой цветы, чтобы поднять свою значимость в глазах общественности. Делает ли также Семенович — загадка.
Певица призналась в своем Инстаграме, что не собирается жить в доме с человеком, который усложняет ей жизнь, а не приносит радость. Получается, что жених-невидимка Волочковой — щедрый и красивый человек, у которого нет недостатков. А вот бойфренд-призрак Семенович отличается проблемностью.
В наше время трудно скрыть информацию от общественности. Разве что Евгений Петросян и его молодая жена смогли утаить беременность, а семья Анастасии Заворотнюк — ловко прятать актрису от фотокамер. Но чудес в мире мало. Когда Волочкова идет в театр или едет в Таиланд с женихом и с ней везде фотографируются поклонники, крайне трудно не заметить возле балерины «щедрого и красивого мужчину со спортивным телосложением».