Невидимые женихи Волочковой и Семенович окончательно исчезли 

Певица заявила, что рассталась с любимым человеком

Жениха Анастасии Волочковой, как и жениха Анны Семенович , никто не видел. Но не стоит сомневаться, что это красивые, молодые и богатые мужчины. Интернет-пользователи полагают, что все женихи не настоящие, а выдуманные.

Волочкова и Семенович — публичные женщины, которые предпочитают отдыхать на популярных курортах и ходить в популярные увеселительные заведения. Они живут не на хуторах, все их связи легко становятся достоянием общественности. Но в ситуации с женихами произошла загвоздка — их никто не видел.

Анастасия Волочкова давно не хвастается подарками от любимого, а когда хвасталась, казалось, что этот щедрый человек — она сама. Ксения Собчак заявляла, что для балерины в порядке вещей купить себе самой цветы, чтобы поднять свою значимость в глазах общественности. Делает ли также Семенович — загадка.

Певица призналась в своем Инстаграме, что не собирается жить в доме с человеком, который усложняет ей жизнь, а не приносит радость. Получается, что жених-невидимка Волочковой — щедрый и красивый человек, у которого нет недостатков. А вот бойфренд-призрак Семенович отличается проблемностью.