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Невидимые женихи Волочковой и Семенович окончательно исчезли 

Вести Подмосковья 1 час назад
Невидимые женихи Волочковой и Семенович окончательно исчезли
Фото: Instagram
Певица заявила, что рассталась с любимым человеком
Жениха Анастасии Волочковой, как и жениха Анны Семенович, никто не видел. Но не стоит сомневаться, что это красивые, молодые и богатые мужчины. Интернет-пользователи полагают, что все женихи не настоящие, а выдуманные.
Волочкова и Семенович — публичные женщины, которые предпочитают отдыхать на популярных курортах и ходить в популярные увеселительные заведения. Они живут не на хуторах, все их связи легко становятся достоянием общественности. Но в ситуации с женихами произошла загвоздка — их никто не видел.
Анастасия Волочкова давно не хвастается подарками от любимого, а когда хвасталась, казалось, что этот щедрый человек — она сама. Ксения Собчак заявляла, что для балерины в порядке вещей купить себе самой цветы, чтобы поднять свою значимость в глазах общественности. Делает ли также Семенович — загадка.
Певица призналась в своем Инстаграме, что не собирается жить в доме с человеком, который усложняет ей жизнь, а не приносит радость. Получается, что жених-невидимка Волочковой — щедрый и красивый человек, у которого нет недостатков. А вот бойфренд-призрак Семенович отличается проблемностью.
В наше время трудно скрыть информацию от общественности. Разве что Евгений Петросян и его молодая жена смогли утаить беременность, а семья Анастасии Заворотнюк — ловко прятать актрису от фотокамер. Но чудес в мире мало. Когда Волочкова идет в театр или едет в Таиланд с женихом и с ней везде фотографируются поклонники, крайне трудно не заметить возле балерины «щедрого и красивого мужчину со спортивным телосложением».
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Ксения Собчак , Евгений Петросян , Анна Семенович , Таиланд
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