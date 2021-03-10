Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Жена Маршала рассказала о его состоянии после обращения к врачам 

Газета.Ru и ещё 1 7 часов назад
Жена Маршала: «У Александра все в порядке»
Фото: РИА Новости
Супруга музыканта Александра Маршала Наталья Минькова рассказала о том, как он чувствует себя после обращения к врачам.
По ее словам, Маршал чувствует себя хорошо. «У Александра все в порядке», — цитирует женщину iReactor.
Сам экс-солист группы «Парк Горького» сообщения о своем здоровье не комментировал.
Ранее жена Александра Маршала опровергала информацию о его госпитализации и рассказывала, что он обратился к медикам для обследования. СМИ, в свою очередь, писали, что Маршал был якобы госпитализирован в Подмосковье в предынсультном состоянии. Утверждалось, что экс-солист группы «Парк Горького» почувствовал себя плохо в своем доме в Барвихе, и врачи скорой помощи приняли решение о срочной госпитализации.
Видео дня. Причиной расставания Айзы Долматовой и Олега Майами стала Бузова
Газета.Ru: последние новости
Малышева рассказала, почему ее сыновья живут за границей Малышева рассказала, почему ее сыновья живут за границей Псаки выразила поддержку принцу Гарри и Меган Маркл после интервью Псаки выразила поддержку принцу Гарри и Меган Маркл после интервью Лоза раскритиковал выбор певицы Манижи на "Евровидение-2021" Лоза раскритиковал выбор певицы Манижи на "Евровидение-2021"
Шоу-бизнес , Александр Маршал , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Полуголый уралец повис на балконе вверх тормашками
00:40
Полуголый уралец повис на балконе вверх тормашками
Происшествия
Задержание министра на Алтае попало на видео
01:07
Задержание министра на Алтае попало на видео
Происшествия
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
01:10
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
Армия Войска
Российский подросток хотел учинить расстрел в школе
00:22
Российский подросток хотел учинить расстрел в школе
Происшествия Криминал
Мужчина обнаружил в унитазе кобру и пытался ее смыть
02:13
Мужчина обнаружил в унитазе кобру и пытался ее смыть
В мире Азия
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
02:09
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
Шоу-бизнес
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
00:47
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
Происшествия
Гигантский гейзер забил из-под земли в Перми
00:30
Гигантский гейзер забил из-под земли в Перми
Происшествия
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
00:28
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
Происшествия
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
00:34
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение