Жена Маршала: «У Александра все в порядке»

Супруга музыканта Александра Маршала Наталья Минькова рассказала о том, как он чувствует себя после обращения к врачам.

По ее словам, Маршал чувствует себя хорошо. «У Александра все в порядке», — цитирует женщину iReactor.

Сам экс-солист группы «Парк Горького» сообщения о своем здоровье не комментировал.

Ранее жена Александра Маршала опровергала информацию о его госпитализации и рассказывала, что он обратился к медикам для обследования. СМИ, в свою очередь, писали, что Маршал был якобы госпитализирован в Подмосковье в предынсультном состоянии. Утверждалось, что экс-солист группы «Парк Горького» почувствовал себя плохо в своем доме в Барвихе, и врачи скорой помощи приняли решение о срочной госпитализации.