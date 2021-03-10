Гематомы передней и внутренней поверхности бедер: Легкоступову могли изнасиловать перед смертью 

Певица Валентина Легкоступова , которая ушла из жизни в прошлом году, могла быть перед смертью изнасилована. Об этом сообщил профессор Игорь Шарипов. В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале он привел результаты судебно-медицинской экспертизы, которые вызвали шок у присутствующих. Валентина Легкоступова с мужем. Фото: instagram.com/legkostupovavalentina/

«Это называется «сосудистые звездочки». Они наружу не проистекают. А здесь у нее огромные гематомы передней и внутренней поверхности бедер. Да, я не исключаю сексуальное насилие».

Игорь Шарипов Также, по словам Шарипова, после экспертизы стало ясно, что у исполнительницы хита «Ягода-малина» поражены лобные доли головного мозга слева, височная и затылочная часть. По сути, все левое полушарие. Сила тяжести удара, как уверяет специалист, равнозначна размаху кирпичом или падению с высоты, а также удару о стенку. больше по теме