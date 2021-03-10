Соседов оценил выдвижение Manizha на Евровидение 

Совершенно не важно, кто будет представлять Россию на предстоящем конкурсе «Евровидение-2021», считает музыкальный критик Сергей Соседов . По его словам, итог данного музыкального «соревнования» давно предопределён, а конкурс в мае в Роттердаме устраивают ради зевак.

Критик спокойно отнёсся к тому, что Россию на Евровидении представит молодая исполнительница Манижа Сангин, известная как Manizha, с песней Russian Woman. Хотя выбор данной певицы многие отечественные продюсеры встретили весьма прохладно.

Хоть чёрта лысого пошлите, кого угодно. Берите первого человека с улицы и посылайте туда. И будет такой же результат, это не имеет никакого значения, кто именно туда будет послан, — отметил Соседов в интервью изданию «Лайф».