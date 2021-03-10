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Соседов оценил выдвижение Manizha на Евровидение 

News.ru 40 минут назад
Соседов оценил выдвижение Manizha на Евровидение
Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press
Совершенно не важно, кто будет представлять Россию на предстоящем конкурсе «Евровидение-2021», считает музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, итог данного музыкального «соревнования» давно предопределён, а конкурс в мае в Роттердаме устраивают ради зевак.
Критик спокойно отнёсся к тому, что Россию на Евровидении представит молодая исполнительница Манижа Сангин, известная как Manizha, с песней Russian Woman. Хотя выбор данной певицы многие отечественные продюсеры встретили весьма прохладно.
Хоть чёрта лысого пошлите, кого угодно. Берите первого человека с улицы и посылайте туда. И будет такой же результат, это не имеет никакого значения, кто именно туда будет послан, — отметил Соседов в интервью изданию «Лайф».
Ранее NEWS.ru сообщал, что член экспертного Совета по культуре Молодёжного парламента при Госдуме, музыкальный критик Павел Рудченко отказал российской певице Manizha в шансах на победу на Евровидении. Рудченко напомнил, что конкурс в последние годы «стал фриковым». Ни сама певица, ни её номер с точки зрения эпатажа ничем не запоминаются, отметил критик.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Сергей Соседов , Госдума , Нидерланды , Роттердам
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