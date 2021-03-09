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Собчак возмутила россиян шуткой о бедности 

Вероника Полынина 7 минут назад
Собчак возмутила россиян шуткой о бедности
Фото: depositphotos.com
Ксения Собчак разозлила россиян шуткой о бедности.
Телеведущая и блогер опубликовала в TikTok короткий ролик. На видео она держит тарелку с крабовыми палочками и говорит: «Сегодня я пробую бедность».
Подписчикам Ксении ролик не показался забавным. Некоторые напомнили, что несколько лет назад Собчак собиралась стать президентом России. Другие вспомнили неудачу Ксении с крабовым бизнесом.

«Бедным быть не стыдно. Стыдно быть дешевым», «Стеб здесь неуместен», «Бедная ты душою», «Хреновая шуточка», — написали комментаторы.

КАДР ИЗ TIKTOK.COM/@XENIA_SOBCHAK
Собчак назвала идиотами хранящих сбережения в рублях
Как сообщал «Рамблер», в апреле 2020 года Ксения Собчак объявила о покупке доли в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке — группе компаний «Монерон» и в «Курильском универсальном комплексе». Однако Южносахалинский городской суд арестовал сделки Собчак, так как обе компании проходят по уголовному делу предпринимателя Олега Кана, которого подозревают в контрабанде.
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Шоу-бизнес , Ксения Собчак
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