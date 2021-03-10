В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Ширвиндт рассказал о последних словах Миронова

Елена Прошина
8 часов назад
Актер, близкий друг Андрея Миронова Александр Ширвиндт процитировал последние слова артиста и рассказал о «мистике» в его смерти. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Ширвиндт рассказал о последних словах Миронова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Этот кошмар в Риге, когда я выносил его с «Фигаро» - я все помню как вчера. Физически ощущения помню и его последние слова: «Шура, голова » - рассказал Ширвиндт.
Он отметил, что тогда Миронов «мистически» собрал в Риге всех самых близких - дочь, мать и друзей.
«И второй мистицизм: когда все случилось, и мы повезли его после спектакля в больницу, в это время именно в Риге шел международный симпозиум нейрохирургов, весь цвет мировой нейрохирургии собрался», - отметил актер.
Ширвиндт убедил четырех врачей, включая академика Эдуарда Канделя, осмотреть Миронова.
«Его не оперировали, потому что, когда они увидели что с ним случилось, пришли к выводу: после операции (предположим, что она прошла удачно и он выжил), то стопроцентно он не вернулся бы к нормальной жизни», - подчеркнул он.
Актер добавил, что Миронов относился к здоровью серьезно, постоянно обследовался, но медики помочь ему не могли. За 15 лет до смерти у него сильно заболела голова во время гастролей в Ташкенте, местные врачи предупреждали, что речь может идти о неком образовании.
«До этого все медицинские светила уверяли, что его головные боли, плохое самочувствие - все от переутомления, «много работаете». А оказалось, что в Риге у него в голове разорвалась бомба - эта огромная аневризма», - заключил Ширвиндт.
Как писал «Рамблер», Андрей Миронов умер 16 августа 1987 года, ему было 46 лет. За два дня до этого он потерял сознание, не доиграв последнюю сцену в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро».
Шоу-бизнес,Александр Ширвиндт,Андрей Миронов,Московский комсомолец,Рига,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители