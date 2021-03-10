Ширвиндт рассказал о последних словах Миронова

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«Этот кошмар в Риге, когда я выносил его с «Фигаро» - я все помню как вчера. Физически ощущения помню и его последние слова: «Шура, голова » - рассказал Ширвиндт.

Он отметил, что тогда Миронов «мистически» собрал в Риге всех самых близких - дочь, мать и друзей.

«И второй мистицизм: когда все случилось, и мы повезли его после спектакля в больницу, в это время именно в Риге шел международный симпозиум нейрохирургов, весь цвет мировой нейрохирургии собрался», - отметил актер.

Ширвиндт убедил четырех врачей, включая академика Эдуарда Канделя, осмотреть Миронова.

«Его не оперировали, потому что, когда они увидели что с ним случилось, пришли к выводу: после операции (предположим, что она прошла удачно и он выжил), то стопроцентно он не вернулся бы к нормальной жизни», - подчеркнул он.

Актер добавил, что Миронов относился к здоровью серьезно, постоянно обследовался, но медики помочь ему не могли. За 15 лет до смерти у него сильно заболела голова во время гастролей в Ташкенте, местные врачи предупреждали, что речь может идти о неком образовании.

«До этого все медицинские светила уверяли, что его головные боли, плохое самочувствие - все от переутомления, «много работаете». А оказалось, что в Риге у него в голове разорвалась бомба - эта огромная аневризма», - заключил Ширвиндт.