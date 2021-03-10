Названы требования к участникам нового «Дома-2»

По замыслу продюсеров, в скором времени шоу должно предстать перед зрителем в обновленном виде с абсолютно новыми участниками. На кастинге предпочтение отдают девушкам в возрасте от 18 до 24 лет и совершеннолетним парням до 25 лет. Потенциальные участники должны не только гнаться за отношениями, но и обладать талантами, например, уметь петь. Экс-участница «Дома-2» Надежда Ермакова
которая переквалифицировалась в продюсеры, отметила, что ищет творческих людей, близнецов, блогеров с ярко выраженной позицией, красивых моделей с естественной внешностью. Предполагается, что эфир обновленного «Дома-2» может состояться на телеканале «СТС Love».