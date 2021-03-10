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Названы требования к участникам нового «Дома-2»

Елена Прошина
9 часов назад
Журналисты «Комсомольской правды» выяснили, кого набирают в новый «Дом-2», к перезапуску которого готовятся его продюсеры. Организаторы легендарного шоу переориентировались на талантливую молодёжь.
Названы требования к участникам нового «Дома-2»
Фото: vk.comvk.com
Как сообщал «Рамблер», 30 декабря «Дом-2» в последний раз вышел в эфир на ТНТ. Руководство телеканала приняло решение о закрытии телепроекта. Звучала версия о том, что шоу не выдерживает конкуренции с YouTube-проектами. Как следствие, программа потеряла рекламодателей. Позже глава «Газпром-медиа» Александр Жаров подтвердил, что «Дом-2» закрыли из-за упавших рейтингов. Генеральный директор телепроекта Александр Расторгуев тогда уверял поклонников, что шоу не закрывается окончательно, а «переезжает» на другую платформу.
По замыслу продюсеров, в скором времени шоу должно предстать перед зрителем в обновленном виде с абсолютно новыми участниками. На кастинге предпочтение отдают девушкам в возрасте от 18 до 24 лет и совершеннолетним парням до 25 лет. Потенциальные участники должны не только гнаться за отношениями, но и обладать талантами, например, уметь петь. Экс-участница «Дома-2» Надежда Ермакова которая переквалифицировалась в продюсеры, отметила, что ищет творческих людей, близнецов, блогеров с ярко выраженной позицией, красивых моделей с естественной внешностью. Предполагается, что эфир обновленного «Дома-2» может состояться на телеканале «СТС Love».
Шоу-бизнес,Александр Расторгуев,Надежда Ермакова,Александр Жаров,Газпром-медиа,Комсомольская правда,
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