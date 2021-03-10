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Бузова оскорбила партнёршу Давы за блок в соцсетях 

Елена Прошина 11 часов назад
Бузова оскорбила партнёршу Давы за блок в соцсетях
Фото: РИА НОВОСТИ
Ольга Бузова обрушилась с оскорблениями на Дарью Палей — партнершу Давы по шоу «Танцы со звёздами», которая заблокировала телеведущую в Instagram. Она сравнила девушку с женщинами лёгкого поведения, с которыми ей изменяли её возлюбленные, сообщает Starhit.
О том, что она попала в черный список на странице Палей, Бузова оповестила своих подписчиков в сториз в Instagram. Она выложила скриншот сообщения о блокировке и язвительно его прокомментировала, намекнув на возможный роман между танцовщицей и своим бывшим молодым человеком рэпером Давой.

«Как циклично. Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют», — написала телеведущая.

Позже Бузова удалила скандальную публикацию.
В январе, как сообщал «Рамблер», Ольга Бузова заявила о расставании с Давидом Манукяном. Она написала на своей странице в Instagram, что теперь является «свободной девушкой», поскольку ее возлюбленный «творит страшные и не понятные вещи». Артистка подчеркнула, что все еще его любит, но не может быть с ним. Бузова также попросила подписчиков не задавать вопросов о Манукяне и помочь ей «выжить. Позже в сториз телеведущей появился скриншот диалога из WhatsApp предположительно с Манукяном. В нем телеведущая указала на то, что возлюбленный плевал ей в лицо и оскорблял.
Фанаты Бузовой заподозрили 23-летнюю Дарью Палей в том, что она могла разбить пару Бузовой и Манукяна. Пользователи Instagram устроили ей травлю в соцсети. Танцовщица, комментируя обвинения, заявила, что у неё есть муж, маленький ребёнок, а подозрения в тайной связи с Давой её оскорбляют.
Видео дня. Причиной расставания Айзы Долматовой и Олега Майами стала Бузова
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Шоу-бизнес , Давид Манукян , Ольга Бузова , StarHit
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