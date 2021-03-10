Звезда «Аншлага» рассказала о борьбе со смертельной болезнью

Юмористка Светлана Рожкова заявила, что переболела коронавирусом, но при помощи выступлений надеется держать под контролем свое здоровье, в том числе и смертельное заболевание, с которым ведет борьбу уже несколько лет. Об этом она рассказала «СтарХиту»

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«Рамблер» писал, что несколько лет назад врачи поставили Светлане Рожковой страшный диагноз - цирроз печени. Однако артистка не впала в депрессию, а начала активно бороться за свою жизнь.

По словам Рожковой, наконец-то начался творческий год, который очень долго ждали все артисты.

«В плане болезни все стабильно, тьфу-тьфу, плюю через левое плечо. Мне слегка поменяли тактику лечения, так как я переболела ковидом. Коронавирус не положительно сказался на моем самочувствии, но я в строю, и начинаю гастролировать с 8 марта», - пояснила юмористка.

Она выразила надежду, что гастроли пойдут ей только на пользу, так как «сцена лечит».