Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Геи молятся на могиле стилиста Шевчука 

Елена Прошина 12 часов назад
Геи молятся на могиле стилиста Шевчука
Фото: Instagram
Гомосексуалисты молятся на могиле стилиста Александра Шевчука. Об этом сообщают «Дни.ру».
В январе, как сообщал «Рамблер», певица Лайма Вайкуле рассказала, что Шевчук скончался в возрасте 54 лет. Она не упомянула причину его смерти.
Средства массовой информации писали, что за день до смерти стилист был госпитализирован из своей квартиры в Москве с разрывом внутренних органов, который невозможно получить самостоятельно. Врачи прооперировали его и поместили в палату в отделении проктологии. Некоторое время спустя состояние Шевчука ухудшилось, он был переведен в отделение реанимации, а позже умер.
Тело стилиста было кремировано в Москве, а урна с его прахом — захоронена в его родном городе Умани Черкасской области Украины.

«Каждый день на кладбище приходят однополые парочки, приносят цветы и тюбики с анальной смазкой. Многие молятся на могиле. Иные оставляют записки с просьбами — помочь с мужиком, с потенцией. Люди верят, что стилист стал ангелом, который теперь помогает всем любителям нестандартных отношений», — цитируют «Дни.ру» очевидцев.

Видео дня. Причиной расставания Айзы Долматовой и Олега Майами стала Бузова
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Александр Шевчук , Лайма Вайкуле
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Задержание министра на Алтае попало на видео
01:07
Задержание министра на Алтае попало на видео
Происшествия
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
01:10
МиГ-31 перехватил сверхзвуковой самолет-нарушитель
Армия Войска
Российский подросток хотел учинить расстрел в школе
00:22
Российский подросток хотел учинить расстрел в школе
Происшествия Криминал
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
02:09
Из-за салютов в честь Ивлеевой в 6 городах завели дело
Шоу-бизнес
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
00:47
Тонны рыбы высыпались из грузовика на трассу
Происшествия
Мужчина обнаружил в унитазе кобру и пытался ее смыть
02:13
Мужчина обнаружил в унитазе кобру и пытался ее смыть
В мире Азия
Гигантский гейзер забил из-под земли в Перми
00:30
Гигантский гейзер забил из-под земли в Перми
Происшествия
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
00:28
7 полицейских авто гонялись за лихачом в Екатеринбурге
Происшествия
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
00:34
Актриса Анастасия Макеева выходит замуж в четвертый раз
Шоу-бизнес
Момент столкновения «Лады» и поезда под Рязанью попал на видео
00:20
Момент столкновения «Лады» и поезда под Рязанью попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение