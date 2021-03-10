Геи молятся на могиле стилиста Шевчука 

В январе, как сообщал «Рамблер», певица Лайма Вайкуле рассказала, что Шевчук скончался в возрасте 54 лет. Она не упомянула причину его смерти.

Средства массовой информации писали, что за день до смерти стилист был госпитализирован из своей квартиры в Москве с разрывом внутренних органов, который невозможно получить самостоятельно. Врачи прооперировали его и поместили в палату в отделении проктологии. Некоторое время спустя состояние Шевчука ухудшилось, он был переведен в отделение реанимации, а позже умер.

Тело стилиста было кремировано в Москве, а урна с его прахом — захоронена в его родном городе Умани Черкасской области Украины.