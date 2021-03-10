Геи молятся на могиле стилиста Шевчука 

Гомосексуалисты молятся на могиле стилиста Александра Шевчука. Об этом сообщают «Дни.ру».
В январе, как сообщал «Рамблер», певица Лайма Вайкуле рассказала, что Шевчук скончался в возрасте 54 лет. Она не упомянула причину его смерти.
Средства массовой информации писали, что за день до смерти стилист был госпитализирован из своей квартиры в Москве с разрывом внутренних органов, который невозможно получить самостоятельно. Врачи прооперировали его и поместили в палату в отделении проктологии. Некоторое время спустя состояние Шевчука ухудшилось, он был переведен в отделение реанимации, а позже умер.
Тело стилиста было кремировано в Москве, а урна с его прахом — захоронена в его родном городе Умани Черкасской области Украины.
«Каждый день на кладбище приходят однополые парочки, приносят цветы и тюбики с анальной смазкой. Многие молятся на могиле. Иные оставляют записки с просьбами — помочь с мужиком, с потенцией. Люди верят, что стилист стал ангелом, который теперь помогает всем любителям нестандартных отношений», — цитируют «Дни.ру» очевидцев.