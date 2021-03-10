Николаев рассказал о тяжёлой болезни Крутого 

В начале 2000-х годов у Крутого обнаружили новообразования в поджелудочной железе. Композитор лёг на операционный стол, однако хирургическое вмешательство привело к неожиданным осложнениям: он сильно похудел, из его тела торчали многочисленные трубки, вспомнил Николаев. Музыкант, впервые увидев друга в таком состоянии, был потрясен, и, чтобы как-то его поддержать, сел за написание новой песни. В результате появилась композиция под названием «Мой друг».

« (Песня) — это ситуация конкретная. Игоря», — отметил Николаев.

Крутой впечатлился неожиданным подарком и однажды, когда Николаев пришёл к нему в гости, превозмогая боль, воспроизвёл композицию.

«Со всеми этими трубками, которые торчали из его тела, и он сел, сыграл мелодию», — отметил музыкант.

Ранее, как сообщал «Рамблер», подписчики взволновались по поводу болезненной худобы Игоря Крутого. Беспокойство поклонников возникло не на пустом месте. Известно, что Игорь Крутой страдает диабетом. Именно это заболевание несколько лет назад спровоцировало резкое похудение. При этом в интервью музыкант регулярно отмечает, что чувствует себя прекрасно и поводов волноваться о его здоровье нет.