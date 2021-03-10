Лазарев разделся в честь 8 марта

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Международный женский день, как сообщал «Рамблер», отмечался вчера. Днем Лазарев опубликовал в сторис свою фотографию с букетом роз в руках. В подписи он написал: «С праздником! С 8 марта, дорогие наши дамы!».

Несколько часов спустя певец опубликовал сторис, на которых идет в белом халате на открытом воздухе и сообщает, что сейчас в честь 8 марта для всех женщин совершит окунание в бассейн.

«Вот снег лежит еще, видите, а мы идем в бассейн на улице. Говорят теплый, а может, и не теплый. Посмотрим сейчас. С 8 марта, дамы!» — произносит он.

На следующем видео Лазарев находится уже в воде, а на следующем — стоя на бортике бассейна, снимает халат, в то время как некто напевает песню You Can Leave Your Hat On певца Джо Кокера.

«С 8 марта дамы! стриптиз на улице для вас!» — написал он в подписи.