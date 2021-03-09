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Петросян отказался отдавать Степаненко коллекцию предметов искусства 

Вероника Полынина 2 часа назад
Петросян отказался отдавать Степаненко предметы искусства
Фото: РИА Новости
Юморист Евгений Петросян не хочет отдавать бывшей жене Елене Степаненко свою коллекцию предметов искусства. Об этом сообщает «Стархит» со ссылкой на источник, присутствовавший на заседании Хамовнического суда по разделу имущества.
По словам источника, заседание суда длилось несколько часов. На нем присутствовал и сам Евгений Петросян, который подробно рассказал присутствующим о своей коллекции.

«Больше всего артиста, судя по всему, волнует судьба его картин, книг и антиквариата. Петросян очень подробно рассказал о том, когда заинтересовался искусством, как и где приобретал картины, по какому принципу их подбирал», — рассказал собеседник.

По его словам, Петросян хотел продемонстрировать, что Степаненко не имеет отношения к коллекции, однако хочет забрать себе ее большую часть.
Как писал «Рамблер», Хамовнический суд расторг брак Петросяна и Степаненко еще в ноябре 2018 года. При этом процесс раздела имущества не был завершен из-за отсутствия финальной оценки совместного имущества бывших супругов. Экспертиза заняла почти два года, а список имущества занял тысячу страниц. Юмористам предстоит разделить недвижимость, машины, коллекцию антиквариата, картин и книг. По данным СМИ, только коллекция картин, собранная бывшими супругами, оценена экспертами в сумму около миллиарда рублей.
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Шоу-бизнес , Елена Степаненко , Евгений Петросян
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