Петросян отказался отдавать Степаненко предметы искусства

По словам источника, заседание суда длилось несколько часов. На нем присутствовал и сам Евгений Петросян, который подробно рассказал присутствующим о своей коллекции.

«Больше всего артиста, судя по всему, волнует судьба его картин, книг и антиквариата. Петросян очень подробно рассказал о том, когда заинтересовался искусством, как и где приобретал картины, по какому принципу их подбирал», — рассказал собеседник.

По его словам, Петросян хотел продемонстрировать, что Степаненко не имеет отношения к коллекции, однако хочет забрать себе ее большую часть.

Как писал «Рамблер», Хамовнический суд расторг брак Петросяна и Степаненко еще в ноябре 2018 года. При этом процесс раздела имущества не был завершен из-за отсутствия финальной оценки совместного имущества бывших супругов. Экспертиза заняла почти два года, а список имущества занял тысячу страниц. Юмористам предстоит разделить недвижимость, машины, коллекцию антиквариата, картин и книг. По данным СМИ, только коллекция картин, собранная бывшими супругами, оценена экспертами в сумму около миллиарда рублей.