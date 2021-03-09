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Москва

Савичева встала на защиту Манижи 

Вероника Полынина 16 минут назад
Певица Юлия Савичева эмоционально отреагировала на критику в адрес Манижи, которая будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в этом году.
По словам Савичевой, от комментариев к новости о победительнице национального отбора «у нее случился шок».

«Я искренне не понимаю, почему люди так негативно отреагировали на Манижу, которая поедет на Евровидение. Было национальное голосование, вы же сами ее выбрали!» — подчеркнула Юлия в Instagram.

Савичева отметила, что сразу предсказала победу Манижи в национальном отборе, оценив «харизму, интересность, актуальность, подачу и представление этого номера на сцене Евровидения 2021».
Певица также напомнила, что годом ранее шквал негатива обрушился на группу Little Big, которую выбрали представлять Россию на конкурсе 2020 года, не состоявшегося из-за пандемии.

«Сейчас же все наоборот разочарованы, что едут не Little Big. Очень странная закономерность, не находите?» — заметила Юлия Савичева.

Певица Manizha представит Россию на Евровидении-2021
Как сообщал «Рамблер», певица Манижа представит Россию на «Евровидении» в этом году с песней «Русская женщина». Конкурс пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме.
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Шоу-бизнес , Видео , Юлия Савичева
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