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Любовница Мамаева показала положительный тест на беременность. 

Вероника Полынина 4 часа назад
Любовница Мамаева показала положительный тест на беременность.
Фото: Instagram
Испанская любовница Павла Мамаева показала положительный тест на беременность.
28-летняя Ирен Гарсия Морено опубликовала в Instagram фотографию теста на беременность и сопроводила его поздравлениями с Международным женским днем.
Пока неизвестно, действительно ли испанка ждет ребенка или же просто хочет позлить Алану Мамаеву, которая, узнав об измене мужа, слила личные данные Ирен в Сеть и стала слать угрозы в личку. После этого Морено пригрозила подать на Мамаеву в суд и добиться для нее тюремного заключения.
Как писал «Рамблер», на прошлой неделе Алана Мамаева уличила мужа в очередной измене. Жена футболиста сообщила в Instagram, что Павел изменил ей во время сборов ФК «Ростов» в Испании.
На следующий день она написала знакомым, что выпила 40 таблеток снотворного, после чего перестала выходить на связь.
Друзья вызвали спасателей. Те вскрыли дверь в ее квартиру в Москве, обнаружили Алану без сознания и вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали Мамаеву в НИИ имени Склифосовского.
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Шоу-бизнес , Павел Мамаев , Алана Мамаева
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