Любовница Мамаева показала положительный тест на беременность. 

Испанская любовница Павла Мамаева показала положительный тест на беременность.

28-летняя Ирен Гарсия Морено опубликовала в Instagram фотографию теста на беременность и сопроводила его поздравлениями с Международным женским днем.

Пока неизвестно, действительно ли испанка ждет ребенка или же просто хочет позлить Алану Мамаеву , которая, узнав об измене мужа, слила личные данные Ирен в Сеть и стала слать угрозы в личку. После этого Морено пригрозила подать на Мамаеву в суд и добиться для нее тюремного заключения.

Как писал «Рамблер», на прошлой неделе Алана Мамаева уличила мужа в очередной измене. Жена футболиста сообщила в Instagram, что Павел изменил ей во время сборов ФК «Ростов» в Испании.

На следующий день она написала знакомым, что выпила 40 таблеток снотворного, после чего перестала выходить на связь.

Друзья вызвали спасателей. Те вскрыли дверь в ее квартиру в Москве, обнаружили Алану без сознания и вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали Мамаеву в НИИ имени Склифосовского.