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Лоза не увидел русскую культуру в песне певицы Manizha для Евровидения 

News.ru 4 часа назад
Лоза оценил песню певицы Manizha для Евровидения
Фото: globallookpress.com
Песня «Русская женщина» (Russian woman), с которой певица Манижа Сангин, она же Manizha, представит Россию на международном конкурсе песни «Евровидение», вовсе не отражает суть русской культуры. Такое мнение высказал музыкант и общественный эксперт Юрий Лоза.
Прежде всего, никакого отношения к национальной песенной культуре не имеет рэп, уверен он. В основе этого направления лежит ритм, в то время как европейская в целом и российская в частности музыка базируется на нотах, подчеркнул музыкальный критик.

Если вы хотите представлять Россию, представляйте ее русской культурой в любом исполнении, но всё-таки русской культурой. Разве эта песня имеет какое-то отношение к русской культуре? — цитирует Лозу РИА Новости.

По его мнению, искать подлинную русскую культуру следовало бы в «глубинке»: для этого надо было поехать в любой населённый пункт и послушать, что на самом деле поют люди.

Ни песня певицы, ни её собственный образ — движения, жесты, одежда — не соответствуют параметрам, характерным для русской культуры, подчеркнул Лоза.

О том, что Manizha будет представлять Россию на международном конкурсе, стало известно 8 марта. Певица стала победительницей зрительского голосования, которое проходило в эфире Первого канала. На участие в конкурсе также претендовали дуэт «2Маши» (Мария Зайцева и Мария Шейх) и инди-группа Therr Maitz.
Незадолго до этого от участия в Евровидении отказался панк-рейв-коллектив Little Big.
Ранее Лоза раскритиковал сразу всех участников Евровидения от России. По его словам, этих исполнителей никто не помнит, как и то, что они поют на конкурсах, писал NEWS.ru. Во время застолий россияне поют не песни условной Манижи Сангин, а его «Плот», заявил Лоза.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Мария Зайцева , Первый канал , РИА Новости
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