Эксперт заявил об изнасиловании Легкоступовой 

Певицу Валентину Легкоступову могли изнасиловать перед смертью. Такую версию выдвинул профессор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Игорь Шарипов в эфире программы «Пусть говорят», пишет «Экспресс-газета»

После смерти артистки 14 августа 2020 года было проведено несколько экспертиз. Игорь Шарипов в телеэфире изучил результаты экспертиз и высказал предположение, что Легкоступова могла стать жертвой сексуального насилия.

«У нее огромные гематомы передней и внутренней поверхности бедер, это насилие. Да, я не исключаю сексуальное насилие», — заявил он.

Как сообщал «Рамблер», Валентина Легкоступова скончалась из-за травмы головы, полученной при невыясненных обстоятельствах. Ее друзья и родственники обвинили в скоропостижной смерти артистки ее мужа Юрия Фирсова

Известно, что дочь певицы застала мать и ее супруга в невменяемом состоянии и отвезла их в наркологическую клинику. Там у Легкоступовой обнаружили травму головы и перевели ее в больницу, где она впала в кому и через несколько дней умерла.

Полиция до сих пор проводит проверку по факт смерти исполнительницы, решение о возбуждении уголовного дела не принято.