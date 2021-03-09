Умер вокалист Entombed Ларс-Йеран Петров

Шведский музыкант, вокалист дэт-метал группы Entombed Ларс-Йеран Петров умер в возрасте 49 лет, сообщается на странице коллектива в Facebook.

"Он был и остается прекрасным другом, человеком, который своим голосом, своей музыкой, своим характером и своей уникальной личностью повлиял на многих", — говорится в посте.

Как отмечает NME, менее года назад у артиста диагностировали холангиокарциному — рак желчного протока, который оказался неоперабельным.

Петров известен как фронтмен Entombed, с которой он записал восемь студийных альбомов. После распада коллектива в 2014 году он создал группу Entombed AD. Также музыкант сотрудничал с такими метал-коллективами, как Amon Amarth и Comecon, Morbid.