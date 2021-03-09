Эксперт заявил об изнасиловании Легкоступовой

Валентина Легкоступова умерла еще 14 августа 2020 года, а вокруг нее все сильнее разворачивается шумиха. Очередной выпуск скандально известного телешоу «Пусть говорят» был посвящен артистке. Прямо в студии профессор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Игорь Шарипов, опираясь на результаты экспертизы, высказал мнение, что перед смертью Легкоступову могли изнасиловать.

Отметим, что популярная певица умерла в результате тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы. Артистка отмечала свадьбу и венчание со своим третьим мужем, яхтсменом Юрием Фирсовым . В итоге они попали в наркоклинику, куда их доставила дочь певицы от первого брака Анэтта Бриль. Там-то и выяснилось, что у Валентины Легкоступовой жуткая травма.

Тогда артистку перевели в обычную больницу, ей провели срочную операцию, однако она впала в кому и вскоре умерла. Родные убеждены, что к гибели Легкоступовой может иметь отношение ее новоиспеченный супруг, который им сразу не понравился. А сам Фирсов утверждает, что артистка просто поскользнулась в ванной.

Было проведено несколько экспертиз после смерти Валентины Легкоступовой. И вот теперь эксперт не исключает, что артистка могла пережить насилие. На это, по его мнению, указывают гематомы на передней и внутренней поверхности бедер певицы.

«У нее огромные гематомы передней и внутренней поверхности бедер, это насилие. Да, я не исключаю сексуальное насилие», — заявил специалист.

Самое интересное, что правоохранители пока все еще проводят проверку по поводу смерти Легкоступовой. Хотя родня артистки убеждена, что пора уже заводить дело.