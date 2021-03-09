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Эксперт на шоу объявил об изнасиловании Валентины Легкоступовой 

Экспресс газета 6 часов назад
Эксперт заявил об изнасиловании Легкоступовой
Фото: Борис Кудрявов
Валентина Легкоступова умерла еще 14 августа 2020 года, а вокруг нее все сильнее разворачивается шумиха. Очередной выпуск скандально известного телешоу «Пусть говорят» был посвящен артистке. Прямо в студии профессор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Игорь Шарипов, опираясь на результаты экспертизы, высказал мнение, что перед смертью Легкоступову могли изнасиловать.
Отметим, что популярная певица умерла в результате тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы. Артистка отмечала свадьбу и венчание со своим третьим мужем, яхтсменом Юрием Фирсовым. В итоге они попали в наркоклинику, куда их доставила дочь певицы от первого брака Анэтта Бриль. Там-то и выяснилось, что у Валентины Легкоступовой жуткая травма.
Тогда артистку перевели в обычную больницу, ей провели срочную операцию, однако она впала в кому и вскоре умерла. Родные убеждены, что к гибели Легкоступовой может иметь отношение ее новоиспеченный супруг, который им сразу не понравился. А сам Фирсов утверждает, что артистка просто поскользнулась в ванной.
Было проведено несколько экспертиз после смерти Валентины Легкоступовой. И вот теперь эксперт не исключает, что артистка могла пережить насилие. На это, по его мнению, указывают гематомы на передней и внутренней поверхности бедер певицы.

«У нее огромные гематомы передней и внутренней поверхности бедер, это насилие. Да, я не исключаю сексуальное насилие», — заявил специалист.

Самое интересное, что правоохранители пока все еще проводят проверку по поводу смерти Легкоступовой. Хотя родня артистки убеждена, что пора уже заводить дело.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Юрий Фирсов , Валентина Легкоступова
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