Жизнь-борьба: главное об участнице «Евровидения» от России 

Певица Манижа будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в 2021 году. Такое решение было принято по итогам национального зрительского голосования во время специального шоу на Первом канале.

Манижа родилась 8 июля 1991 года в семье психолога Наджибы Усмановой и врача Далера Хамроева в Таджикистане . Первые несколько дней девочка была в коме. Врачи даже советовали молодой маме отключить ее от аппаратов жизнеобеспечения.

Во время гражданской войны в 1994 году в их дом попал снаряд. После этого семья Манижи переехала в Россию. Матери девочки приходилось мыть полы и торговать в переходах, чтобы прокормить семью.

С начала 2000-х годов Манижа начала выступать проекте «Ру.кола». По словам девушки, в это время она столкнулась с невероятной коррупцией на радио. Чтобы попасть в чарты приходилось платить огромные деньги.

Творческий кризис и финансовая нестабильность вынудили ее заняться сольной карьерой.

Девушка стала выкладывать в соцсеть видеоколлажи и каверы на известные композиции. В конце 2016 года Манижа самостоятельно выпустила Instagram-альбом Manuscript, который продержался в музыкальных сервисах несколько недель.

Певица представит в Роттердаме песню «Русская женщина», написанную 8 марта 2020 года. Как признается артистка, она о «трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России».

По образованию Манижа психолог, она окончила факультет психологии РГГУ.

Ее дедушка Тоджи Усмон был известным таджикским поэтом, писателем и этнографом.