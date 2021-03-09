Стали известны гонорары звезд за ток-шоу

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Рейтинговые телевизионные ток-шоу готовы платить миллионы «за публичную скорбь», пишет Telegram-канал «Курятник» («Эксклюзивный курятник российского шоу-бизнеса»).

Канал назвал популярные ток-шоу «сытной кормушкой» и привел данные о гонорарах, которые были предложены звездам за участие в программах.

Так, певице Любови Успенской за рассказ о конфликте с дочерью пообещали пять миллионов. Однако от денег она отказалась — обиженная артистка ушла из студии передачи «Док-Ток».

«Когда все каналы отказались — оскорбленные супруги пошли к Ксении Собчак, где обозвали ток-шоу «навозной ямой»», — утверждает канал.

При этом героиня смертельной вечеринки Екатерина Диденко рассказала подробности о смерти мужа в бассейне с сухим льдом за 1.4 млн рублей, а бывшая звезда «Армейского магазина» Дана Борисова поведала на всю страну о своей зависимости за миллион рублей.

При этом первое появление у Андрея Малахова Дианы Шурыгиной обошлось телеканалу всего в десять тысяч рублей. Зато после девушка получала по 500 тысяч за выпуск.