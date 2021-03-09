Стали известны гонорары звезд за ток-шоу

Рейтинговые телевизионные ток-шоу готовы платить миллионы «за публичную скорбь», пишет Telegram-канал «Курятник» («Эксклюзивный курятник российского шоу-бизнеса»).
Канал назвал популярные ток-шоу «сытной кормушкой» и привел данные о гонорарах, которые были предложены звездам за участие в программах.
Так, певице Любови Успенской за рассказ о конфликте с дочерью пообещали пять миллионов. Однако от денег она отказалась — обиженная артистка ушла из студии передачи «Док-Ток».
Коллега Успенской Александр Серов, по данным «Курятника», запросил три миллиона за историю его отношений с Дарьей Друзьяк. А стриптизер Тарзан и его жена певица Наталья Королева готовы были рассказать о секс-скандале за два миллиона рублей.
«Когда все каналы отказались — оскорбленные супруги пошли к Ксении Собчак, где обозвали ток-шоу «навозной ямой»», — утверждает канал.
При этом героиня смертельной вечеринки Екатерина Диденко рассказала подробности о смерти мужа в бассейне с сухим льдом за 1.4 млн рублей, а бывшая звезда «Армейского магазина» Дана Борисова поведала на всю страну о своей зависимости за миллион рублей.
При этом первое появление у Андрея Малахова Дианы Шурыгиной обошлось телеканалу всего в десять тысяч рублей. Зато после девушка получала по 500 тысяч за выпуск.
«Рамблер» писал, что первый выпуск «Пусть говорят» о Диане Шурыгиной, школьнице из Ульяновска, ставшей жертвой изнасилования, вышел в январе 2017 года. По словам девушки, это произошло весной 2016-го на дне рождения, куда ее пригласила подруга. Шурыгина рассказала, что была пьяна, а именинник — 21-летний Сергей Семенов — изнасиловал ее. Суд счел вину Семенова доказанной и приговорил его к восьми годам тюрьмы, позже срок сократили. История девушки переросла в серию телепрограмм и стала известна всей стране, сейчас Шурыгина ведет популярный влог.