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Группа Little Big отказалась от участия в отборе на «Евровидение-2021» 

ТАСС 1 час назад
Little Big отказалась от участия в отборе на «Евровидение»
Фото: РИА Новости
Группа Little Big, выбранная Первым каналом представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, отказалась от участия в отборе 2021 года. Об этом лидер группы Илья Прусикин заявил в понедельник в эфире Первого канала.

"Группа Little Big не будет принимать участие в отборе этого года", — сказал он.

Участники группы уточнили, что решение согласовано с Первым каналом, занимающимся отбором участника.

"Во-первых, нашу песню сравнивали бы с Uno [песня, с которой группа должна была представить Россию в прошлом году], а не с участниками конкурса. А во-вторых, в России очень много креативных и очень крутых артистов, которых должен услышать весь мир", — пояснил лидер Little Big.

Клип группы на песню Uno на официальном канале конкурса посмотрели более 189 млн раз, что стало рекордом.
Little Big выпустила новый клип
Отбор представителя России на "Евровидение-2021" проходит в понедельник в прямом эфире Первого канала.
65-й по счету конкурс "Евровидение" должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом "Откройся". Однако 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отложить конкурс из-за пандемии коронавируса. Теперь планируется, что финал "Евровидения-2021" пройдет 22 мая в том же городе и под тем же лозунгом. Организаторы объявили о намерении собрать артистов на одной сцене, но с соблюдением мер безопасности. В частности, все участники должны будут соблюдать социальную дистанцию, сдавать тесты на отсутствие коронавируса, а исполнителям рекомендуется пройти карантин за пять дней до вылета в Нидерланды.
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Шоу-бизнес , Илья Прусикин , Первый канал
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