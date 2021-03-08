Бузова оскорбила партнершу Манукяна по танцам 

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Ранним утром 8 марта в сториз Ольги Бузовой появилась новая запись. Девушка сообщила, что Дарья Палей заблокировала ее в соцсети.

Бузова прокомментировала этот факт следующим образом:

«Как циклично. Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют».

Считается, что именно из-за Палей распался союз Бузовой и Манукяна . Правда, Дарья замужем, и все слухи о связи с Давой решительно опровергает.

Не прошло и нескольких минут, как оскорбительная запись исчезла из сети. Однако ее уже успели заскринить. В частности своим подписчикам скрин как доказательство предложил Телеграм-канал «Только никому…»

ТГ-канал "Только никому…"

Как ранее , «Рамблер», страсти вокруг громкого расставания Ольги Бузовой, недавно отметившей 35-летие, и ее молодого бойфренда Давида Манукяна, кажется, так никак и не утихнут.

Публика уже насмотрелась всего. Экс-звезда «Дома-2» объявила о разрыве сразу после шумной вечеринки в честь собственного юбилея.