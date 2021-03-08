Боня не испугалась шантажиста 

Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня в сторис инстаграма сообщила, что ее преследует шантажист.

К неким людям попал в руки телефон Виктории, и они угрожают публикацией его содержимого в сети. Чтобы этого не произошло, с нее требуют миллионы рублей.

Однако Боня возмущена, но не испугана. Она сообщила, что платить ничего никому не собирается, а вот в полицию запросто может обратиться.

«Мне позвонили люди, завладевшие моим старым телефоном, потребовали денег… В моих телефонах нет ничего неприличного, только частная переписка и частные фотографии… Но те миллионы, которые вы просите, фотографии вообще не стоят. Деньги нам с потолка не падают… Люди, очнитесь… Никаких денег, никаких миллионов я платить не стану», — резюмировала телеведущая.

Как ранее писал «Рамблер», Виктория Боня заявила, что в первые годы жизни в Москве она была вынуждена жить в комнате коммунальной квартиры и даже на улице, сообщает News.ru.

По ее словам, всегда необходимо ценить «крышу над головой».