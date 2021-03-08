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Группа Little Big выпустила новый клип 

РИА Новости 32 минуты назад
Little Big выпустила новый клип
Фото: кадр видео youtube.com
Петербургская группа Little Big опубликовала новый клип на песню Sex Machine.
За три часа видео собрало более полумиллиона просмотров, 73 тысячи лайков и почти восемь тысяч комментариев.
Помимо основного состава коллектива, в съемках принял участие танцор Дмитрий Красилов, известный как Пухляш и получивший популярность после выхода клипа на трек UNO. С этой песней Little Big должны были представлять Россию на Евровидении в 2020 году. Тогда видео стало самым популярным на ютьюб-канале музыкального конкурса за всю историю.
Little Big — российская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году. Участники коллектива — вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, а также диджей Сергей Макаров.
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Шоу-бизнес , Илья Прусикин , Сергей Макаров
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