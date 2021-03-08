Little Big выпустила новый клип

Петербургская группа Little Big опубликовала новый клип на песню Sex Machine.

За три часа видео собрало более полумиллиона просмотров, 73 тысячи лайков и почти восемь тысяч комментариев.

Помимо основного состава коллектива, в съемках принял участие танцор Дмитрий Красилов, известный как Пухляш и получивший популярность после выхода клипа на трек UNO. С этой песней Little Big должны были представлять Россию на Евровидении в 2020 году. Тогда видео стало самым популярным на ютьюб-канале музыкального конкурса за всю историю.