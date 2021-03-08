Шепелев продал дом Фриске судимому мошеннику

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Покупка обошлась в 38 миллионов рублей, но вот порадоваться приобретению Жанна не успела. Очень скоро все силы и средства были брошены на ее лечение.

После смерти певицы дом достался ее родителям и сыну. Но из-за того, что супругам Фриске пришлось выплачивать долги перед Руссфондом, особняк в итоге перешел Шепелеву, — рассказывает 5 Канал.

Как узнали журналисты, дом продан искусствоведу и директору музея имени Андрея Рублева — Михаилу Миндлину

Этот господин — фигурант известного уголовного дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств из бюджета.

В 2017 году он полностью признал свою вину и был приговорен к условному сроку наказания.

Сейчас Миндлин приводит в порядок участок и ведет отделку коттеджа.

Как ранее писал «Рамблер», Дмитрий Шепелев уволился с Первого канала в феврале 2020 года.

До этого в интервью он неоднократно заявлял, что устал от скандального характера передач, которые ему предлагают вести, и хотел бы снова создавать позитивный развлекательный контент.

Впоследствии Шепелев появился в качестве ведущего семейного шоу «Ты как я» на телеканале ТНТ.

Недавно стало известно, что съемки шоу приостановлены из-за низких рейтингов.