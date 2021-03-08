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Москва

Шепелев продал дом Фриске человеку, осужденному за мошенничество 

Ирина Лебедева 11 часов назад
Шепелев продал дом Фриске судимому мошеннику
Фото: РИА Новости
Когда-то Жанна Фриске, мечтая о семейной жизни, купила вместе с Дмитрием Шепелевым двухэтажный коттедж в Истринском районе Московской области.
Покупка обошлась в 38 миллионов рублей, но вот порадоваться приобретению Жанна не успела. Очень скоро все силы и средства были брошены на ее лечение.
После смерти певицы дом достался ее родителям и сыну. Но из-за того, что супругам Фриске пришлось выплачивать долги перед Руссфондом, особняк в итоге перешел Шепелеву, — рассказывает 5 Канал.
Как узнали журналисты, дом продан искусствоведу и директору музея имени Андрея Рублева — Михаилу Миндлину.
Этот господин — фигурант известного уголовного дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств из бюджета.
В 2017 году он полностью признал свою вину и был приговорен к условному сроку наказания.
Сейчас Миндлин приводит в порядок участок и ведет отделку коттеджа.
Как ранее писал «Рамблер», Дмитрий Шепелев уволился с Первого канала в феврале 2020 года.
До этого в интервью он неоднократно заявлял, что устал от скандального характера передач, которые ему предлагают вести, и хотел бы снова создавать позитивный развлекательный контент.
Впоследствии Шепелев появился в качестве ведущего семейного шоу «Ты как я» на телеканале ТНТ.
Недавно стало известно, что съемки шоу приостановлены из-за низких рейтингов.
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Комментарии 5
Шоу-бизнес , Громкие уголовные дела , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Михаил Миндлин
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