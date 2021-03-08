Жена внука Пугачевой показала пышную грудь 

Все эти замечательные события пара решила встретить на морском берегу и в теплом климате. Никита и Алена отдыхают в Майами

В сторис инстаграма Алена выложила видеоролик. Девушка позирует у окна на фоне заката, на ней домашний наряд и неброский макияж. Наливная грудь почти не скрыта топом с большим вырезом.

В руках у Алены книга. По словам девушки, она любит читать по вечерам.

«Мой вечерний ритуал — читать на закате любимую книгу, — сообщила она.

Также она написала, что получает удовольствие, устроив себе домашний СПА, обожает гулять по городу в одиночестве, слушая через наушники музыку, и любит покупать себе сексуальное белье.

Как ранее писал «Рамблер», также накануне избранница внука Примадонны решила сделать себе татуировку.

Краснова рассказала об этом в соцсети. На запястье она набила небольшую молнию, в центре которой буква S.