Жена внука Пугачевой показала пышную грудь 

Алена Краснова, супруга Никиты Преснякова, 8 марта отмечает сразу два праздника. Международный женский день и свой 24-й день рождения.
Все эти замечательные события пара решила встретить на морском берегу и в теплом климате. Никита и Алена отдыхают в Майами.
В сторис инстаграма Алена выложила видеоролик. Девушка позирует у окна на фоне заката, на ней домашний наряд и неброский макияж. Наливная грудь почти не скрыта топом с большим вырезом.
В руках у Алены книга. По словам девушки, она любит читать по вечерам.
«Мой вечерний ритуал — читать на закате любимую книгу, — сообщила она.
Также она написала, что получает удовольствие, устроив себе домашний СПА, обожает гулять по городу в одиночестве, слушая через наушники музыку, и любит покупать себе сексуальное белье.
Как ранее писал «Рамблер», также накануне избранница внука Примадонны решила сделать себе татуировку.
Краснова рассказала об этом в соцсети. На запястье она набила небольшую молнию, в центре которой буква S.