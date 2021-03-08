Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

«Кейт заставляла меня плакать»: Меган Маркл сделала признание 

Teleprogramma.pro 19 часов назад
«Кейт заставляла меня плакать»: Меган Маркл сделала признание
Фото: Teleprogramma.pro
Долгожданное интервью
Меган Маркл
и принца Гарри Опре Уинфри вышло на экраны 7 марта. Во время двухчасовой беседы фанаты королевской семьи узнали много шокирующих подробностей. Одна из них — оказывается, Кейт Миддлтон доводила Меган Маркл до слез, а не наоборот. «Кейт заставляла меня плакать», —
призналась
Маркл. По ее словам, за несколько дней до свадьбы Кейт была чем-то расстроена. Свое плохое настроение она не скрыла. Это действительно задело Меган, из-за чего она расплакалась. Позже Миддлтон извинилась и направила Маркл букет цветов с запиской. Меган призналась Опре, что этим откровением она ни в коем случае не хочет задеть Кейт. больше по теме
«Что может быть лучше?»: Меган Маркл и принц Гарри раскрыли пол второго ребенкаМалыш появится на свет этим летом.
Ранее стало известно, что во время жизни в Лондоне Маркл думала о суициде. Смотрите также:
Видео дня. Взрыв газа обрушил жилой дом под Серпуховом
Teleprogramma.pro: последние новости
Уже отвечает на звонки: принц Гарри мечтает помириться с отцом Уже отвечает на звонки: принц Гарри мечтает помириться с отцом «Назревает глобальный конфликт»: Собчак заявила о конкуренции мировых каналов за показ «Дома-2» «Назревает глобальный конфликт»: Собчак заявила о конкуренции мировых каналов за показ «Дома-2» «А сюрпризик будет?»: Джиган удивил семью необычным подарком на 8 Марта «А сюрпризик будет?»: Джиган удивил семью необычным подарком на 8 Марта
Шоу-бизнес , Кейт Миддлтон , Лондон , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Погоню за пьяным водителем в Башкирии показали на видео
01:08
Погоню за пьяным водителем в Башкирии показали на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки в новосибирском баре
01:00
Опубликовано видео драки в новосибирском баре
Происшествия
Опубликовано видео смертельной аварии в Краснодарском крае
00:07
Опубликовано видео смертельной аварии в Краснодарском крае
Происшествия
Появилось видео аварии с семью погибшими под Самарой
00:14
Появилось видео аварии с семью погибшими под Самарой
Происшествия
«Митсубиси» сбил девушку и попал на видео
00:27
«Митсубиси» сбил девушку и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео разбойного нападения на АЗС в Ленобласти
01:08
Опубликовано видео разбойного нападения на АЗС в Ленобласти
Происшествия
Юные хоккеисты устроили массовую драку во время матча и попали на видео
00:47
Юные хоккеисты устроили массовую драку во время матча и попали на видео
Происшествия
Акцию в честь 8 марта в Москве сняли на видео
03:19
Акцию в честь 8 марта в Москве сняли на видео
Новости Москвы Общество
Российский губернатор впервые испек блины и показал процесс на видео
02:59
Российский губернатор впервые испек блины и показал процесс на видео
Общество
Россиянка рассказала на видео об инсценированном ради внимания мужа ограблении
00:33
Россиянка рассказала на видео об инсценированном ради внимания мужа ограблении
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение