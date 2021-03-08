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Меган Маркл призналась в желании совершить самоубийство 

Lenta.ru 19 часов назад
Меган Маркл призналась в желании совершить самоубийство
Фото: Reuters
Меган Маркл призналась, что ранее думала о самоубийстве. Об этом она рассказала в интервью американской телеведущей Опре Уинфри, сообщает Page Six.

«Мне было стыдно, и стыдно признаваться [принцу] Гарри. Но я знала, что если не скажу ему, то правда сделаю это. И это была очень ясная, реальная и пугающая постоянная мысль», — поделилась она.

Перед выходом интервью газета The Times опубликовала несколько негативных статей о Меган Маркл. В одной из них Маркл обвинили в том, что в 2018 году она носила сережки, подаренные наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Это произошло вскоре после убийства саудовского журналиста Джемаля Хашкуджи, в причастности к которому подозревают Мухаммеда.
Daily Mail и другие британские таблоиды призывали отменить показ интервью из-за ухудшения здоровья 99-летнего супруга королевы Великобритании принца Филиппа. 17 февраля его госпитализировали с инфекционным заболеванием, затем он перенес операцию на сердце и по-прежнему остается в стационаре.
Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи.
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Шоу-бизнес , Самоубийство , принц Гарри , Netflix , Daily Mail , Газета The Times
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