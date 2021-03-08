Собчак заявила о конкуренции мировых каналов за «Дом-2»

«Организаторы «Дом-2» объявили о перезапуске телешоу этой весной. Думаю, что назревает глобальный конфликт и сражение мировых платформ за право транслировать голосование на лобном месте». Светская львица и телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале негативно отозвалась о шоу «Дом-2», которое в ближайшее время будет, скорее всего, перезапущено. Это, если не случится каких-то форс-мажорных ситуаций, произойдет уже нынешней весной. Ксения Собчак. Фото: Globallookpress.com

Также звезда высмеяла лунную миссию NASA , в которой собираются принять участие девять мужчин и столько же женщин.

Как заверила звезда, полет на Луну никого не спасет от просмотра «Дома-2». Она намекнула, что в скандальной телестройке принимает участие примерно столько же мужчин и женщин, сколько собрались на Луну.

Напомним, что Ксения Собчак сама когда-то вела «Дом-2». В последние годы она негативно отзывается о телестройке. Смотрите также: