«Не люблю грубых баб»: Лена Миро врезала Алле Пугачевой 

«Я не люблю Пугачеву, как не люблю и всех других грубых баб. Но еще больше я не люблю оголтелых фанатов», — призналась Лена.
«Группа воодушевленных товарищей в желтых шарфах и масках приперлась под Алкин балкон с просьбой разрешить им весну. «Алла Пугачева, бог наш и кумир. Она своим искусством завоевала мир!» — орут плохо одетые горлопаны. Та же Пугачева секунду назад обращается к «силам небесным». «Это не мы разрешаем, это они разрешают», — говорит Алла, но дивные фанаты заучили стишок, и теперь им его нужно во что бы то ни стало прогорлопанить», — раскритиковала поклонников артистки блогер.
«Смотрю я на них и пытаюсь понять: «Что у них в головах? Какой жизнью живут эти простодушные, мягко говоря, люди?» Жизнью, в которой Алла Пугачева «своим искусством завоевала мир»? Серьезно? Да Алку никто за пределами России не просто не знает, но и знать не хочет», — жестко высказалась Миро.