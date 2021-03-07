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«Не люблю грубых баб»: Лена Миро врезала Алле Пугачевой 

Экспресс газета 1 час назад
«Не люблю грубых баб»: Лена Миро врезала Алле Пугачевой
Фото: Кадр из видео: lena-miro.ru
Блогер нелестно высказалась в адрес Примадонны
39-летний популярный блогер Лена Миро, известная своими острыми высказываниями, посвятила последний пост в «Живом Журнале» 71-летней певице Алле Пугачевой. Писательница не стала скрывать, что не питает к артистке теплых чувств.

«Я не люблю Пугачеву, как не люблю и всех других грубых баб. Но еще больше я не люблю оголтелых фанатов», — призналась Лена.

Яркие эмоции у Миро вызвал случай, развернувшийся рядом с домом Аллы Борисовны. Под окна артистки явилась группа ее поклонников, решивших порадовать любимицу своим выступлением.

«Группа воодушевленных товарищей в желтых шарфах и масках приперлась под Алкин балкон с просьбой разрешить им весну. «Алла Пугачева, бог наш и кумир. Она своим искусством завоевала мир!» — орут плохо одетые горлопаны. Та же Пугачева секунду назад обращается к «силам небесным». «Это не мы разрешаем, это они разрешают», — говорит Алла, но дивные фанаты заучили стишок, и теперь им его нужно во что бы то ни стало прогорлопанить», — раскритиковала поклонников артистки блогер.

Лена уверена, что самой Алле Борисовне подобные выпады абсолютно неинтересны. По ее словам, Примадонна думала только о том, как бы поскорее избавиться от фанатов.

«Смотрю я на них и пытаюсь понять: «Что у них в головах? Какой жизнью живут эти простодушные, мягко говоря, люди?» Жизнью, в которой Алла Пугачева «своим искусством завоевала мир»? Серьезно? Да Алку никто за пределами России не просто не знает, но и знать не хочет», — жестко высказалась Миро.

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Комментарии 68
Шоу-бизнес , Лена Миро , Алла Пугачева
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