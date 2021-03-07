«Не люблю грубых баб»: Лена Миро врезала Алле Пугачевой 

«Группа воодушевленных товарищей в желтых шарфах и масках приперлась под Алкин балкон с просьбой разрешить им весну. «Алла Пугачева, бог наш и кумир. Она своим искусством завоевала мир!» — орут плохо одетые горлопаны. Та же Пугачева секунду назад обращается к «силам небесным». «Это не мы разрешаем, это они разрешают», — говорит Алла, но дивные фанаты заучили стишок, и теперь им его нужно во что бы то ни стало прогорлопанить», — раскритиковала поклонников артистки блогер.