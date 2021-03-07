Сына Валерии Арсения «сломали» из-за известности мамы 

Иосиф Пригожин , комментируя очередной скандал по поводу участия в шоу «Голос. Дети» очередного «звездного» ребенка — дочки певца Трофима, заступился за детей знаменитостей.

Продюсер горячо поддерживает планы звездных детей выстраивать карьеру.

«Династия — это самое лучшее, что может быть в этом мире. Я — за „династийность“. Смешно наблюдать, как у большой звезды, например, актера, сын пойдет работать электриком или слесарем», — сказал он в интервью riafan.ru.

Он согласен, что по многим позициям — финансы, связи — дети представителей шоу-бизнеса находятся в выгодном положении по сравнению в остальными ребятами.

Но они не меньше других нуждаются в признании. Если ребенок звезды талантлив, его нужно точно так же поддерживать, как и прочих.

В качестве печального примера Пригожин привел несостоявшуюся музыкальную карьеру сына Валерии Арсения Шульгина

Парень собирался стать пианистом, выигрывал международные конкурсы, а в России его «опустили» на второе место, поскольку он сын известной певицы.

То есть, его попросту «сломали» и от музыки он отошел. А страна потеряла выдающегося пианиста.

«А где тот, кто занял первое место? Мальчик из Ярославля? Где?» — возмущается Пригожин.

Как ранее сообщал «Рамблер», запрещать фильмы Marvel бессмысленно, России нужно предлагать подросткам «другой путь».

Такое мнение высказал продюсер Иосиф Пригожин, комментируя сообщения о том, что Marvel собирается снять фильм о супергерое-гее.