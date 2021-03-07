Жена Диброва мечтает приучить располневшего мужа к спорту 

Полина Диброва выложила в сеть фотографию, на которой видно, как сильно поправился ее супруг.

Она попросила у подписчиков совета — как вовлечь Дмитрия в спорт и здоровый образ жизни?

«Мне кажется это необходимо для здоровья и хорошего самочувствия плюс пример для детей. Пока Дмитрий не понимает, зачем бы это ему было нужно», — сокрушается Полина.

Фолловеры наперебой бросились объяснять, что со спортом ввиду здоровья телеведущего и его возраста следует быть очень аккуратными.

«В его годы только ходьба», «Никакого бега, начинайте с малого», «В таком возрасте пешие прогулки это уже спорт».

Вообще тема разницы в возрасте между супругами вышла на первый план. Подписчики упражняются в остроумии.

«Я когда увидела фото, подумала, что это мой знакомый американец Грант Кардон растолстевший со своей старшей дочкой. Да простит меня Дмитрий», «Я как-то так же в самолете поумилялась, говорю, как же я тоже хочу вывезти на море своего дедушку, жаль, ему нельзя летать… и девочка 18 лет мне говорит, так-то это мой муж…»