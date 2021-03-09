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Половина британцев осудила интервью принца Гарри и Меган Маркл 

Российская Газета и ещё 53 52 минуты назад
Британцы осудили интервью принца Гарри и Меган Маркл
Фото: Reuters
Почти половина британцев осудила принца Гарри и Меган Маркл за интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Были опрошены свыше двух тысяч жителей Соединенного Королевства. И 47 процентов из них заявили, что подобное интервью было неуместным. Противоположного мнения придерживается лишь 21 процент респондентов, пишет ТАСС.
Напомним, вечером 7 марта телеканал CBS показал разговор Опры Уинфри с Гарри и Меган. В эфире было много критики в адрес членов британской королевской семьи. В частности, супруга принца заявила, что родственники мужа обсуждали цвет кожи ее будущего ребенка, так как мать Маркл — афроамериканка. По словам возлюбленной Гарри, давление со стороны некоторых представителей королевской семьи было настолько сильным, что ее преследовали мысли о самоубийстве.
Букингемский дворец пока никак не комментировал вышедшее в эфир интервью.
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Шоу-бизнес , В мире , принц Гарри , ИТАР-ТАСС , CBS , США
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