Британцы осудили интервью принца Гарри и Меган Маркл

Почти половина британцев осудила принца Гарри и Меган Маркл за интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Были опрошены свыше двух тысяч жителей Соединенного Королевства. И 47 процентов из них заявили, что подобное интервью было неуместным. Противоположного мнения придерживается лишь 21 процент респондентов, пишет ТАСС

Напомним, вечером 7 марта телеканал CBS показал разговор Опры Уинфри с Гарри и Меган. В эфире было много критики в адрес членов британской королевской семьи. В частности, супруга принца заявила, что родственники мужа обсуждали цвет кожи ее будущего ребенка, так как мать Маркл — афроамериканка. По словам возлюбленной Гарри, давление со стороны некоторых представителей королевской семьи было настолько сильным, что ее преследовали мысли о самоубийстве.

Букингемский дворец пока никак не комментировал вышедшее в эфир интервью.