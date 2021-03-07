Урганта-старшего девушки бросали, выманив дорогой подарок 

Актер Андрей Ургант в программе «Сегодня вечером» рассказал о том, как ему не везло с девушками.

У него было три официальных брака.

Первый — с мамой Ивана, Викторией Киселевой. Второй — с Аленой Свинцовой, родившей ему дочь Марию. Третий — с Верой Яцевич.

Также был гражданский брак с продюсером Еленой Романовой

Однако Ургант-старший, очевидно, был человеком влюбчивым. И в промежутках между браками (а может, и будучи в них) он пытался очаровать понравившихся ему девушек.

И по словам актера, тут ему катастрофически не везло. Он делал даме своего сердца дорогой подарок, она его принимала, благодарила, и …исчезала.

«Я в своей жизни подарил четыре автомобиля любимым — но после этого девушки всегда меня бросали», — признался Андрей.

Как ранее сообщал «Рамблер», советский и российский актер Андрей Ургант рассказал, что его пенсия составляет 17,5 тысячи рублей в месяц.