Арзамасова опозорилась на важном мероприятии

Актриса Лиза Арзамасова на своей страничке в соцети поведала о курьезном, но не самом приятном случае, произошедшем с ней на некоей церемонии награждения.

Лиза была соведущей серьезного мероприятия, ей заранее принесли текст выступления. С самого начала что-то пошло не так.

«Один из длинных, как назло, часто повторяющихся в тексте терминов, никак мне не давался. Ну не выговариваю, и все тут!», — написала Арзамасова в микроблоге.

Лиза старательно учила текст, запоминая его, как скороговорку.

Однако за час до начала текст ей заменили на другой в котором «заклинившее» слово употреблялось еще чаще.

«На сцене в торжественной обстановке перед лицом уважаемой публики и министром отрасли при первом же упоминании термина язык мой завернулся в трубочку и выговорить его не смог».

Соведущий бросился спасать положение. Он объявил, что Лиза еще юная и неопытная, таких слов не знает, но и сам запинался на нем раз за разом.

«Так мы и спотыкались все три часа церемонии на одном и том же».

После мероприятия Лиза пошла в гримерку и легла на пол. Сидеть на стуле она не могла, так ее трясло из-за произошедшего.

Подписчикам стало интересно — что же это за такое слово непроизносимое?

Но Арзамасова публично озвучивать его отказалась.

Как ранее писал «Рамблер», Арзамасова рассказала, что Авербух сделал ей предложение 6 декабря и уже через две недели, на следующий день после его дня рождения, они поженились.