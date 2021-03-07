Басков предпочтет отдых на пляже поездке на Евровидение 

Николай Басков в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, почему он не ездит на Евровидение вместе со своим другом поп-королем Филиппом Киркоровым

Певец предпочитает спокойный отдых где-нибудь на морском берегу. А суеты и общения ему хватает и так.

А вот Киркорову, по его словам, нравится быть в центре толпы и центре внимания.

«Филипп съел всё, что только можно на Евровидении. Знает всю кухню изнутри. Он нашёл себе развлечение — каждый год кого-то везти на Евровидение. Сколько раз меня Филипп звал, приглашал поехать. Лучше на пляже поваляюсь, чем в этой толпе ходить», — признался журналистам news.ru Басков.

Как ранее сообщал «Рамблер», некоторое время назад Николай Басков в числе других звезд шоу-бизнеса пытался получить от государства финансовую помощь на фоне потери заработков из-за отсутствия возможности выступать.

Оказывается, на него работает большой коллектив — 38 человек. И, конечно, звезда хотел сохранить штат своих проверенных сотрудников.

А для этого необходимо выплачивать людям заработную плату.