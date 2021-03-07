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Басков предпочтет отдых на пляже поездке на Евровидение 

Ирина Лебедева 12 часов назад
Басков предпочтет отдых на пляже поездке на Евровидение
Фото: Instagram
Николай Басков в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, почему он не ездит на Евровидение вместе со своим другом поп-королем Филиппом Киркоровым.
Певец предпочитает спокойный отдых где-нибудь на морском берегу. А суеты и общения ему хватает и так.
А вот Киркорову, по его словам, нравится быть в центре толпы и центре внимания.

«Филипп съел всё, что только можно на Евровидении. Знает всю кухню изнутри. Он нашёл себе развлечение — каждый год кого-то везти на Евровидение. Сколько раз меня Филипп звал, приглашал поехать. Лучше на пляже поваляюсь, чем в этой толпе ходить», — признался журналистам news.ru Басков.

Как ранее сообщал «Рамблер», некоторое время назад Николай Басков в числе других звезд шоу-бизнеса пытался получить от государства финансовую помощь на фоне потери заработков из-за отсутствия возможности выступать.
Оказывается, на него работает большой коллектив — 38 человек. И, конечно, звезда хотел сохранить штат своих проверенных сотрудников.
А для этого необходимо выплачивать людям заработную плату.
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Шоу-бизнес , Евровидение , Филипп Киркоров , Николай Басков , НТВ
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