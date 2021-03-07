«Праздник, придуманный Аллой»: Галкин поздравил женщин с первым воскресеньем весны 

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Почти десять лет назад шоумен

стал мужем Аллы Пугачевой . Для юмориста этот брак — первый, а для примадонны российской эстрады — пятый. Пара воспитывает двойняшек Лизу и Гарри и живет в замке, который расположен в деревне Грязь. В своем

Галкин поделился свежим снимком супруги и написал трогательный текст. «С первым воскресеньем весны! В лице любимой Аллы поздравляю всех женщин с первым воскресеньем весны, с праздником, когда-то придуманным Аллой, который символизирует любовь, обновление, возрождение!», — написал Галкин. Фанаты отметили, что Алла Борисовна выглядит превосходно. больше по теме

«Аллочка, красотка! Ура, с праздником! Живите, любите и будьте любимы!», — писали пользователи Сети. Смотрите также: