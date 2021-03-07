«Праздник, придуманный Аллой»: Галкин поздравил женщин с первым воскресеньем весны 

Почти десять лет назад шоумен
стал мужем Аллы Пугачевой. Для юмориста этот брак — первый, а для примадонны российской эстрады — пятый. Пара воспитывает двойняшек Лизу и Гарри и живет в замке, который расположен в деревне Грязь. В своем
Галкин поделился свежим снимком супруги и написал трогательный текст. «С первым воскресеньем весны! В лице любимой Аллы поздравляю всех женщин с первым воскресеньем весны, с праздником, когда-то придуманным Аллой, который символизирует любовь, обновление, возрождение!», — написал Галкин. Фанаты отметили, что Алла Борисовна выглядит превосходно. больше по теме
Билеты по 15 тысяч рублей: почему Алла Пугачева сбежала со дня рождения Вячеслава ЗайцеваПримадонну жестоко подставили и в какой-то момент на ее глазах появились слезы.
«Аллочка, красотка! Ура, с праздником! Живите, любите и будьте любимы!», — писали пользователи Сети. Смотрите также: