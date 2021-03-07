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Москва

Косметику жены Джигана решили продавать в «Магните» 

Майк Габриелян 1 час назад
Косметику Sammy Beauty (бренд Оксаны Самойловой) начали продавать в самой большой сети России — «Магнит Косметик». Об этом сообщает телеграм-канал «Цена красоты». Планируется, что с конца марта Sammy Beauty будут продавать во всех магазинах сети.
Эксперты отмечают, что цены на сайте ритейлера выше, чем у бренда. В «Магните» все сыворотки стоят 6,3 тысячи рублей, а маски — 4,8 тысячи. Это в 1,5 раза дороже, чем на сайте косметики от Самойловой.
Кроме того, сыворотки и маски для лица в «Магните» продаются отдельно, а у Sammy Beauty — только в наборах.
В Сети также появилась и реклама, в которой владелица Bentley приезжает зимним вечером за продукцией Самойловой в «Магнит Косметик». Часть пользователей подвергла ролик критике.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Оксана Самойлова снова попыталась «уколоть» Джигана
Шоу-бизнес , Видео , Оксана Самойлова , "Магнит"
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