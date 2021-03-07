Косметику жены Джигана решили продавать в «Магните» 

Эксперты отмечают, что цены на сайте ритейлера выше, чем у бренда. В «Магните» все сыворотки стоят 6,3 тысячи рублей, а маски — 4,8 тысячи. Это в 1,5 раза дороже, чем на сайте косметики от Самойловой.

Кроме того, сыворотки и маски для лица в «Магните» продаются отдельно, а у Sammy Beauty — только в наборах.

В Сети также появилась и реклама, в которой владелица Bentley приезжает зимним вечером за продукцией Самойловой в «Магнит Косметик». Часть пользователей подвергла ролик критике.