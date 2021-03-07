Соседи подали в суд на Смехову из-за квартиры

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Алика Смехова судится с соседями уже несколько лет.

И вот конфликт из плоскости юридической перетек в телеэфир — противоборствующие стороны были приглашены в гости на телепрограмму «Звезды сошлись» на НТВ.

В 2017 году, когда в ее квартире чистили трубы, произошло ЧП. Сантехники понадеялись на авось, в результате под напором хлынула вода.

Пострадала не только квартира певицы, но и жилье соседей ниже этажом, — рассказывает riafan.ru Смехова не отказывалась возместить ущерб.

Но сосед, Александр Тулупов, предложил ей выплатить сумму, которая показалась чрезмерной. С нее запросили миллион рублей.

Алика отказалась, дело дошло до суда.

К согласию стороны так и не пришли.

Смехова уверена, что Тулупов просто хочет нажиться, пользуясь случаем и ее известностью.

Мужчина же обвиняет певицу в том, что та уклоняется от возмещения ущерба, затягивая судебное разбирательство и подавая встречные иски.

Как ранее писал «Рамблер», актриса Алика Смехова в Instagram поделилась кадром, на котором она запечатлена со своей давней подругой, коллегой и кумой Ольгой Кабо

Вместе они посетили баню и, судя по всему, хорошенько пропарились.