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Соседи судятся со Смеховой из-за затопленной квартиры 

Ирина Лебедева 21 минуту назад
Соседи подали в суд на Смехову из-за квартиры
Фото: Instagram
Алика Смехова судится с соседями уже несколько лет.
И вот конфликт из плоскости юридической перетек в телеэфир — противоборствующие стороны были приглашены в гости на телепрограмму «Звезды сошлись» на НТВ.
В 2017 году, когда в ее квартире чистили трубы, произошло ЧП. Сантехники понадеялись на авось, в результате под напором хлынула вода.
Пострадала не только квартира певицы, но и жилье соседей ниже этажом, — рассказывает riafan.ru Смехова не отказывалась возместить ущерб.
Но сосед, Александр Тулупов, предложил ей выплатить сумму, которая показалась чрезмерной. С нее запросили миллион рублей.
Алика отказалась, дело дошло до суда.
К согласию стороны так и не пришли.
Смехова уверена, что Тулупов просто хочет нажиться, пользуясь случаем и ее известностью.
Мужчина же обвиняет певицу в том, что та уклоняется от возмещения ущерба, затягивая судебное разбирательство и подавая встречные иски.
Как ранее писал «Рамблер», актриса Алика Смехова в Instagram поделилась кадром, на котором она запечатлена со своей давней подругой, коллегой и кумой Ольгой Кабо.
Вместе они посетили баню и, судя по всему, хорошенько пропарились.
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Шоу-бизнес , Ольга Кабо , Алика Смехова , НТВ
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