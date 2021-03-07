Похорошевшая Хлебникова обрадовала поклонников

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Слухи о том, что певица Марина Хлебникова злоупотребляет алкоголем, ходили давно.

Спровоцировали их болезненный вид исполнительницы и длительное ее отсутствие как в тусовке шоу-бизнеса, так и на сцене.

Правда, сама Хлебникова всегда отрицала пристрастие к спиртному, а свое состояние объясняла тяжелой депрессией, которая развилась из-за личных трагедий.

И вот в программе Малахова «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1» публика смогла, наконец, увидеть Марину.

Она выступила с песней «Солнышко мое, вставай!».

Звезда прекрасно выглядела — поправилась, посвежела, наряд был подобран к лицу. Марина не просто вернула былую форму — она сбросила груз лет этак в 15.

«У меня отличное настроение, просто замечательное! Всем счастья!» — цитирует ее слова СтарХит.

Как ранее писал «Рамблер», внешний вид Марины Хлебниковой вызывал вопросы у зрителей, звезд шоу-бизнеса и специалистов по имиджу.

Самой распространённой версией причин такого «образа» стало пристрастие артистки к алкоголю.

Сама же Хлебникова призналась в одном из интервью, что неизлечимо больна, но наотрез отказалась называть диагноз.