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Помолодевшая и похорошевшая Хлебникова обрадовала поклонников 

Ирина Лебедева 14 часов назад
Похорошевшая Хлебникова обрадовала поклонников
Фото: РИА Новости
Слухи о том, что певица Марина Хлебникова злоупотребляет алкоголем, ходили давно.
Спровоцировали их болезненный вид исполнительницы и длительное ее отсутствие как в тусовке шоу-бизнеса, так и на сцене.
Правда, сама Хлебникова всегда отрицала пристрастие к спиртному, а свое состояние объясняла тяжелой депрессией, которая развилась из-за личных трагедий.
И вот в программе Малахова «Привет, Андрей!» на канале «Россия 1» публика смогла, наконец, увидеть Марину.
Она выступила с песней «Солнышко мое, вставай!».
Звезда прекрасно выглядела — поправилась, посвежела, наряд был подобран к лицу. Марина не просто вернула былую форму — она сбросила груз лет этак в 15.

«У меня отличное настроение, просто замечательное! Всем счастья!» — цитирует ее слова СтарХит.

Как ранее писал «Рамблер», внешний вид Марины Хлебниковой вызывал вопросы у зрителей, звезд шоу-бизнеса и специалистов по имиджу.
Самой распространённой версией причин такого «образа» стало пристрастие артистки к алкоголю.
Сама же Хлебникова призналась в одном из интервью, что неизлечимо больна, но наотрез отказалась называть диагноз.
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Шоу-бизнес , Марина Хлебникова , StarHit
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