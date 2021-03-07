Васильева призналась, что выпивает каждый вечер 

Актриса Татьяна Васильева была гостьей шоу «Эмпатия Манучи».
Отвечая на вопросы о своей жизни, артистка сделала неожиданное признание. Оказывается, звезда употребляет алкоголь практически ежедневно.
По вечерам Васильева делает себе коктейль из мескаля (это текила и лимонный сок).
А иногда может выпить и побольше — грамм 150.
«От усталости», — говорит Татьяна.
Алкоголь помогает звезде расслабиться и заснуть. А утром актриса встает и идет на тренировку.
По словам звезды, что такое похмелье — ей неизвестно, и никакой потребность выпивать утром она не испытывает.
Как ранее сообщал «Рамблер», Татьяна Васильева в интервью Youtube-проекту «Эмпатия Манучи» заявила, что Садальский мог бы превратиться в хорошего актера, но предал свою профессию