Васильева призналась, что выпивает каждый вечер 

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Отвечая на вопросы о своей жизни, артистка сделала неожиданное признание. Оказывается, звезда употребляет алкоголь практически ежедневно.

По вечерам Васильева делает себе коктейль из мескаля (это текила и лимонный сок).

А иногда может выпить и побольше — грамм 150.

«От усталости», — говорит Татьяна.

Алкоголь помогает звезде расслабиться и заснуть. А утром актриса встает и идет на тренировку.

По словам звезды, что такое похмелье — ей неизвестно, и никакой потребность выпивать утром она не испытывает.