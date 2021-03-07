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Москва

Скабеева выругалась матом в прямом эфире 

Ирина Лебедева 16 часов назад
Скабеева выругалась матом в прямом эфире
Фото: РИА Новости
Ольга Скабеева в прямом эфире телепередачи «60 минут» выматерилась на всю страну.
Телеведущая не совладала с эмоциями при обсуждении острого вопроса — речь шла об увольнении главы Конституционного суда России.
Скабеева попыталась получить конкретный ответ на вопрос, за что именно его сняли с работы. В ответ же прозвучало расплывчатое «перебрал с полномочиями».
Тут телеведущая и рявкнула на своего собеседника, употребив обсценную лексику.
Эпизод был зафиксирован и выложен в соцсети пользователем с ником stringer_news.

«Ольга Скабеева матерится по федеральному телеканалу. Других ведущих у нас нет, — подписал он ролик.

Как ранее сообщал «Рамблер», телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на отрывок украинской передачи, в которой геев предложили называть дядьколюбами. Видео она опубликовала в своем Telegram-канале.
Видео дня. Жертва скопинского маньяка про его освобождение и новый фонд помощи
Шоу-бизнес , Ольга Скабеева
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