Скабеева выругалась матом в прямом эфире 

Ольга Скабеева в прямом эфире телепередачи «60 минут» выматерилась на всю страну.
Телеведущая не совладала с эмоциями при обсуждении острого вопроса — речь шла об увольнении главы Конституционного суда России.
Скабеева попыталась получить конкретный ответ на вопрос, за что именно его сняли с работы. В ответ же прозвучало расплывчатое «перебрал с полномочиями».
Тут телеведущая и рявкнула на своего собеседника, употребив обсценную лексику.
Эпизод был зафиксирован и выложен в соцсети пользователем с ником stringer_news.
«Ольга Скабеева матерится по федеральному телеканалу. Других ведущих у нас нет, — подписал он ролик.
Как ранее сообщал «Рамблер», телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на отрывок украинской передачи, в которой геев предложили называть дядьколюбами. Видео она опубликовала в своем Telegram-канале.