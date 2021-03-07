Скабеева выругалась матом в прямом эфире 

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Ольга Скабеева в прямом эфире телепередачи «60 минут» выматерилась на всю страну.

Телеведущая не совладала с эмоциями при обсуждении острого вопроса — речь шла об увольнении главы Конституционного суда России

Скабеева попыталась получить конкретный ответ на вопрос, за что именно его сняли с работы. В ответ же прозвучало расплывчатое «перебрал с полномочиями».

Тут телеведущая и рявкнула на своего собеседника, употребив обсценную лексику.

Эпизод был зафиксирован и выложен в соцсети пользователем с ником stringer_news.

«Ольга Скабеева матерится по федеральному телеканалу. Других ведущих у нас нет, — подписал он ролик.