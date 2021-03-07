Адвокат пытался «раздербанить» Смехову на деньги

Российская актриса Алика Смехова сделала ремонт в своей квартире и в результате ошибки рабочих залила соседей. В итоге ей пришлось выплатить круглую сумму компенсации.

Как рассказала артистка в эфире программы «Звезды сошлись», соседей затопило совсем чуть чуть и прораб предложил им устранить последствия протечки за свой счёт, но те отказались, потребовав деньги. Причём люди оказались не очень порядочными и завысили сумму ущерба в три раза, считает Смехова.

Однако, звезда решила не устраивать скандалов и выплатила всю сумму, назначенную судом, хотя и она была завышенной.

Адвокат жильцов пострадавшей квартиры связался с нашим адвокатом и сказал: давай, братан, мы её сейчас раздербаним, артистка же! Но адвокат наш оказался порядочным, была экспертиза, а мне людей этих стало жалко, я решила, что выплачу всё, что присудит суд, — рассказала Смехова.

В итоге она отдала соседям 150 тысяч рублей, хотя, по её словам ущерба там было на тысяч 50 максимум.

В студию пригласили и соседа актрисы, который не знал как ответить на вопрос, почему он выбрал деньги, вместо того, чтобы пойти на мировую. Сама Смехова напомнила, что это уже не первый раз, когда он решил подзаработать вместо того, чтобы ему сделали ремонт.

Ранее NEWS.ru писал, что пользователи Сети обвинили актрису Алику Смехову в поддержке русофобных высказываний. Причиной тому стала её фраза, в которой она назвала своих коллег и всех россиян рабами. По словам Смеховой, главная проблема россиян вовсе не в наглости, а в «рабской психологии».