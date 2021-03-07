Михалков поддержал идею отправки «баррикадных актеров» в 90-е

Михалков привёл цитату Шахназарова: «Я помню Москву начала 90-х, не дай бог вам там оказаться, Жора Крыжовников. Хотя знаете… Если честно, я бы всех вас туда вернул на месяцок. Я бы посмотрел, с какими глазами вы бы вылезали из машины времени».

Режиссёр отметил, что согласен с Шахназаровым, и предложил провести эксперимент. Суть его заключается в отказе государства финансировать российское кино.

Ну вот просто перестало бы [государство выделять деньги]. Тогда я пойму ваше негодование, когда вы выйдете требовать справедливости по отношению к кино и к вам, а пока, ребят, это всё кукольная безответственная игра. Приятно щекочащее честолюбие фрондёрство из хороших квартир в престижном районе и лазурных берегов, — отметил Михалков.

Он также привёл в пример стихи Семёна Слепакова об участниках митингов в защиту Алексея Навального. Комик отметил, что демонстранты в борьбе со злом становятся ещё большим злом.

Пользователи Сети поддержали Михалкова, отметив, что «все эти молодые (и не очень) актёришки не понимают, что „замазались“ на всю оставшуюся жизнь?! Даже если и одумаются, всё равно будет как в известном анекдоте: ложечки нашлись, а осадочек остался».

Ранее NEWS.ru писал, что Никита Михалков отреагировал на заявления актёров, поддерживающих осуждённого оппозиционера Алексея Навального. Многие из них ранее возмутились словами режиссёра, заявившего о высоких гонорарах артистов, получающих зарплату из бюджетных средств и при этом критикующих власть.