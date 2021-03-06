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Борисова упрекнула Волочкову в неразборчивости в связях 

Ирина Лебедева 6 марта 2021
Борисова упрекнула Волочкову в неразборчивости в связях
Фото: Instagram
Анастасия Волочкова, по ее словам, нашла себе очередного «дорогого сердцу» человека.
По старой традиции, она показывает своих мужчин по частям, дабы те оставались неузнаваемыми.
На этот раз балерина отправилась с неким молодым человеком в Санкт-Петербург на автомобиле.

«Поездку в Санкт-Петербург мне помог совершить дорогой сердцу человек. Отношения и чувства зачастую оказываются столь переменчивыми», — написала она в микроблоге.

На снимке — сама Анастасия в мехах и рваных джинсах, за ней спрятался неопознанный представитель мужского пола, который делает ей «рожки».
Телеведущая Дана Борисова не преминула прокомментировать личную жизнь Волочковой.
Как сообщает портал dni.ru, Дана считает заклятую подругу хронической алкоголичкой, страдающей, к тому же, неразборчивостью в связях.

"Я же разбираюсь в ее ситуации, консультировалась с врачом. У нее в этом состоянии появляется какая-то женская озабоченность. Она же постоянно демонстрирует свое тело. Мужчины — это ее слабость», — утверждает Борисова.

Как ранее писал «Рамблер», Анастасия Волочкова несколько лет утверждала, что счастлива в любви с мужчиной, имени которого она не называла и фотографий которого не показывала.
Она неоднократно анонсировала свадьбу с любимым, но затем под разными предлогами переносила ее, а затем и вовсе заявила, что не собирается замуж.
Поклонники подозревали, что «идеальный» возлюбленный Волочковой не существует в реальности.
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Комментарии 7
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Дана Борисова
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