Фолловеры не поверили рассказу Кохно о случайной травме 

Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно опубликовала в инстаграме жалобный пост.

Она рассказала, что случайно ударилась носом, возможно, даже его сломала, и очень страдает.

«Не выходила на связь весь день, мне было стыдно за то, что я такая страшная», -написала девушка в микроблоге.

Перед этим Кохно сделала несколько постов в сторис.

«Весь день провела в больнице, не могла выложить ничего, у меня нос — ударила и он провалился в середине, я не знаю, как пережила этот день. Всю ночь лилась кровь. Если я пойму, что нос уехал, то я буду делать пластику. Хотя я говорила, что больше не лягу под нож никогда», — сообщила она.

Мария прославилась тем, что активно занималась улучшением собственной внешности с помощью пластических хирургов. И в данной ситуации фолловеры не поверили в «случайную травму».

«Если бы сломали, были бы синяки рядом»; «Может, из-за липолитиков или нити»; «Или врет, как всегда».

Как ранее писал «Рамблер», в полицию обратилась группа людей, которые назвали себя потерпевшими от действий уроженца Челябинска Владимира Шарапова

Мужчина назанимал крупные суммы у родных и знакомых под предлогом вложения средств в прибыльный проект, а затем начал собирать деньги с подписчиков своей подруги, ставшей на тот момент звездой «Дома-2», Марии Кохно.