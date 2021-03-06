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Поклонники отметили, что Моисеев хорошо выглядит 

Ирина Лебедева 6 марта 2021
Поклонники отметили, что Моисеев хорошо выглядит
Фото: РИА Новости
По поводу состояния здоровья ранее перенесшего инсульт Бориса Моисеева ходили разные слухи.
Вплоть до того, что рассказывали, что шоумен едва ли не стал совсем беспомощным и неадекватным.
Однако, как оказалось, не все так плохо. Да, из-за последствий болезни певец не выступает на сцене, но он живет вполне устроенной жизнью в своем загородном доме и даже принимает гостей.
Так, в инстаграме Моисеев выложил фотоотчет со своего дня рождения. Судя по всему, праздник удался. Угощение было вкусным и обильным, а именинника пришли поздравить самые близкие люди.
Поклонники обрадовались тому, как хорошо выглядит певец.

«Ну, вот и мы вас увидели, выглядите хорошо. Дай Бог сил и здоровья»;«Крепкого здоровья, остальное — приложится!»

Как ранее сообщал «Рамблер», ближе к лету Моисеев планирует уехать из России.
Он хочет отправиться в Юрмалу, где у него есть собственная квартира, а также побывать в Майами.
Там живет бывшая возлюбленная артиста — бизнесвумен Адель Тодд. Вместе они гуляют вдоль океана и занимаются йогой.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Садоводство , Борис Моисеев , Адель
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