Поклонники отметили, что Моисеев хорошо выглядит 

По поводу состояния здоровья ранее перенесшего инсульт Бориса Моисеева ходили разные слухи.

Вплоть до того, что рассказывали, что шоумен едва ли не стал совсем беспомощным и неадекватным.

Однако, как оказалось, не все так плохо. Да, из-за последствий болезни певец не выступает на сцене, но он живет вполне устроенной жизнью в своем загородном доме и даже принимает гостей.

Так, в инстаграме Моисеев выложил фотоотчет со своего дня рождения. Судя по всему, праздник удался. Угощение было вкусным и обильным, а именинника пришли поздравить самые близкие люди.

Поклонники обрадовались тому, как хорошо выглядит певец.

«Ну, вот и мы вас увидели, выглядите хорошо. Дай Бог сил и здоровья»;«Крепкого здоровья, остальное — приложится!»

Как ранее сообщал «Рамблер», ближе к лету Моисеев планирует уехать из России.

Он хочет отправиться в Юрмалу, где у него есть собственная квартира, а также побывать в Майами.